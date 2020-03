STJ autoriza Cabrini a reassumir seu mandato. Xandão perde cadeira

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu na tarde desta quinta-feira, 5 de março, o julgamento de um recurso do vereador afastado Francisco Carlos Cabrini (PP). E, por unanimidade dos votos autorizou ele a retomar sua cadeira na Câmara. A decisão tem efeito imediato e muito possivelmente já a partir de semana que ele esteja de volta ao plenário do Poder Legislativo.

Com o retorno de Cabrini à Câmara, Alexandre Jacinto, o Xandão, perde sua vaga, voltando a ser suplente.

