Studio Versatyly ganha fachada mais colorida e atrativa

Agora a fachada ganhou uma cor alegre e ficou mais charmosa. Foto: Marco Charneski

O Studio Versatyly é o 10º comércio a ser contemplado pelo Projeto Revitalize, idealizado pela Matergi Materiais de Construção, em parceria com a Tintas Renner e com apoio do Jornal O Popular. O salão, que existe há 13 anos, sendo 9 deles na rua Artur Ferreira, 158, bairro Campina da Barra, ganhou uma frente colorida e muito mais atrativa, que já está rendendo elogios de clientes.

A proprietária Léo Tolomeotti, disse que ficou sabendo do projeto através de publicações no jornal O Popular, que mostravam outros comércios que já haviam sido beneficiados. “Eu vi no jornal, logo fiquei interessada e fiz a inscrição. Amei a proposta. Após o Revitalize, a fachada que antes era preta e não valorizava o salão, ganhou cores, ganhou vida, ficou mais bonita e está chamando mais a atenção das pessoas. A cor que escolhemos ficou maravilhosa e as clientes até disseram que a fachada ficou bem mais feminina”, comemorou.

Sobre o Revitalize

A cor da fachada do Studio Versatyly não era muito atrativa. Foto: divulgação

O projeto prevê a revitalização de 30 fachadas de lojas e outros comércios. Para participar, o proprietário deve se inscrever, e se o seu comércio atender aos requisitos necessários, ganhará a tinta totalmente de graça, e ficará responsável apenas pela mão de obra.

Para mais informações, entre em contato com a Matergi Materiais de Construção pelo fone 3643-5015.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020