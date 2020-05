Supermercado Adriane está completando 43 anos de história

Quem olha para o Supermercado Adriane dos dias de hoje, não consegue imaginar as dificuldades que o empresário Francisco de Assis Elias Wykrota enfrentou para chegar até aqui. Começou vendendo pães e leites de porta em porta, usando uma charrete, e 11 anos depois, com uma visão à frente de seu tempo, iniciou seu próprio negócio. Primeiro foi uma pequena mercearia, que batizou com o nome da filha Adriane, nascida naquele ano, que logo virou um mercadinho, e não demorou muito para se transformar em supermercado. Nesse mês de maio de 2020, ao completar 43 anos de fundação, a empresa comemora sua consolidação e comprova que seu fundador soube acompanhar a evolução do mercado consumidor e conduzir com clareza seus objetivos: o atendimento cordial, próximo e amigo, além de atenção e cuidado em cada detalhe.

A filha do seu Francisco, Adriane Wykrota Nunes, que hoje administra os negócios, lembra com clareza os principais obstáculos que o pai teve que enfrentar para chegar até onde está hoje. “Um dos momentos mais marcantes foi em 1986, no então governo José Sarney, quando o país enfrentava uma hiperinflação e escassez de produtos. A carne, por exemplo, vinha da Argentina porque o Brasil não tinha muita produção, havia filas gigantes para a compra de leite. Foram dias difíceis, e para completar, o supermercado funcionava em uma sede locada, e o proprietário pediu o imóvel. Meu pai se viu diante de um grande dilema, não queria desistir de tudo que tinha conquistado, e assim o fez, seguiu em frente”, relembra.

Visionário, comprou um terreno na Rua Escolástica Brunato Pisca, no bairro Estação, e construiu uma sede própria, onde até hoje funciona o Supermercado Adriane. “Nesses 43 anos, os percalços ainda são muitos, e para que possamos nos manter firmes no mercado, precisamos nos adequar a eles. A concorrência, frente a uma era digitalizada, tem sido nosso grande desafio. Hoje, com apenas um toque no celular, o consumidor tem acesso a tudo, os clientes também são de uma geração muito mais exigente, e precisamos estar sempre nos reinventando”, comentou Adriane.

Clientes

Além do crescimento e da consolidação no mercado, a filosofia de respeito ao cliente está presente na cultura da empresa até hoje. Muitos clientes, inclusive, se mantém fieis desde que tudo começou. Outros, porém, passaram a tradição de comprar no supermercado para os filhos e netos. “Isso é muito importante, porque a fidelidade desses clientes, mostra que estamos no caminho certo”, pontuou a administradora Adriane.

Serviço

Por conta da pandemia do coronavírus, o Supermercado Adriane lançou alguns serviços especiais, como o delivery. O cliente faz sua compra através do whatsapp 99671-6335 e recebe as mercadorias em casa, ou, se preferir, pode optar pelo sistema “compre e retire”, que segue o mesmo processo de compra pelo whatsapp, porém, pode retirar a mercadoria no estacionamento da loja. Mas se o cliente quer continuar comprando pessoalmente na loja, o endereço é Rua Escolástica Brunato Pisca, 5920, bairro Estação.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1211 – 07/05/2020