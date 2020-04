Surpreenda sua mamãe com um presente original

O Dia das Mães está chegando e muitos ainda não sabem como homenageá-las. Pensando nisso, a desenhista Noelle Porto está com uma novidade especial para quem deseja presentear a sua rainha, com muita originalidade. São as canecas com caricatura artística realista, um trabalho personalizado que, sem dúvida, se tornará inesquecível, e irá demonstrar o quanto as mamães são primordiais nas nossas vidas.

Noelle já atua como artista em Araucária há mais de 20 anos e sempre vem trazendo novidades superinteressantes e diferentes para seus clientes. Além de canecas especiais, a desenhista faz quadros sob encomenda, do jeito que o cliente desejar. “São ótimas opções de presentes, para todas ocasiões. Principalmente porque os quadros artísticos são muito procurados devido ao seu grande valor sentimental. Todos que recebem simplesmente amam”, disse Noelle.

A artista orienta aos interessados que façam suas encomendas o quanto antes para que assim possam garantir seus presentes. “Também é importante lembrar que estamos tomando todos os cuidados com relação à Covid 19, entregando os trabalhos diretamente em sua casa, para maior segurança e comodidade”.

Serviço

Se você quer conhecer o trabalho da artista, basta acessar o Instagram “noelleporto”, o Facebook “Caricaturas Noelle Desenhos” ou entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99921-3629.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020