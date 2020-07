Suspeito de roubo morre após troca de tiros com a PM

Um homem aparentando ter entre 25 e 30 anos morreu após troca de tiros com policiais militares de Araucária na noite desta terça-feira, 28 de julho, no bairro Capela Velha.

De acordo com informações preliminares, esse homem e pelo menos outras duas pessoas teriam tentado assaltar uma farmácia do bairro quando foram surpreendidos por um policial militar que estava de folga e passava pelo local. O PM solicitou que eles se rendessem, ordem que não foi acatada. Os assaltantes então empreenderam fuga e atiraram contra o policial, que revidou.

Na sequência, o policial de folga pediu reforço e outras viaturas que estavam na região vieram para atender a ocorrência, se deparando com assaltantes na rua Cardeal esquina com Uirapuru. Ali, nova troca de tiros teria acontecido, sendo que um dos suspeitos acabou sendo atingido no confronto. Os outros conseguiram fugir.

Os policiais acionaram o SIATE para prestar socorro ao suspeito baleado, porém ele acabou não resistindo, vindo a óbito dentro da ambulância. Como no momento da situação chovia muito a equipe de bombeiros decidiu encaminhar o morto até o necrotério do Hospital Municipal de Araucária (HMA). Lá, o corpo aguardou a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que o recolheu à sua sede, em Curitiba, para realização dos procedimentos de autópsia.

Texto: Waldiclei Barboza/ Foto: Marco Charneski