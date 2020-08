Suspeito foi pego com carro roubado no pátio da casa

No sábado, 22 agosto, por volta das 22h20, a Polícia Militar atendeu uma chamada no bairro Capela Velha, onde o proprietário de um veículo informava que o mesmo havia sido furtado e sua localização apontava na rua Pedro Furlan, esquina com a Rua Uirapuru. Uma equipe foi até o endereço, constatou que o carro com alerta estava no pátio, e fez a abordagem.

O suspeito que estava na casa confessou que havia acabado de comprar o veículo e teria pago a quantia de mil reais. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, onde poderá responder por receptação.

Publicado na edição 1227 – 27/08/2020