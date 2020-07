Suspeito morre em confronto com a PM no bairro Capela Velha

A semana começou tensa em Araucária. Na noite desta segunda-feira, 6 de julho, um suspeito morreu durante uma operação da Polícia Militar de Araucária, na rua Afonso João Pereto, no bairro Capela Velha. Equipes da 2ª Cia já vinham investigando denúncias de um suposto ponto de tráfico de drogas na região, mas durante as abordagens feitas até então, os indivíduos conseguiram se safar.

Na ação de hoje, um dos suspeitos, ao perceber a presença das viaturas, sacou uma arma e disparou contra a equipe, que revidou e acabou alvejando-o. O sujeito ainda correu por alguns metros, mas ao chegar no local conhecido como beco, acabou caindo no chão. Ainda assim, ele se virou para a equipe, na tentativa de fazer novos disparos, mas foi novamente atingido no revide e acabou entrando em óbito.

Segundo a PM, o rapaz de 18 anos já tinha várias passagens pela polícia. A Criminalística esteve no local do crime e o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba.

Foto: Marco Charneski