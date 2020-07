Suspeito por estupro foi preso pela Guarda Municipal

Em patrulhamento pela rua Adília Saad, no bairro Boqueirão, na tarde desta quinta-feira, 23 de julho, a Guarda Municipal recebeu informações de que em uma residência próxima, havia um homem foragido da Justiça. E equipe se deslocou até o endereço, e em conversa com a sobrinha do suposto foragido, esta confirmou que ele se encontrava na casa.

Os guardas questionaram se ele tinha conhecimento da sua situação e se sabia de medida judicial em seu desfavor. O homem confirmou que tinha pendência com a Justiça, mas que já estava regularizada. Ao checar a ficha do suspeito, foi constatado o mandado de prisão em aberto, com validade até o ano de 2032, pelo crime de estupro. Diante do fato, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para que fosse dado fiel cumprimento ao presente mandado.