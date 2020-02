Tá difícil encontrar alguns serviços públicos?

Nem todo mundo consegue encontrar um serviço público quando necessita. Seja pela falta de divulgação, ou pelas constantes mudanças de endereço. O fato é que na hora que a coisa aperta, é preciso correr atrás do endereço, Pensando nisso, o jornal O Popular preparou uma listinha básica, com alguns serviços que os araucarienses mais procuram.

Um deles é o posto do Instituto de Identificação, órgão do Governo do Estado, que recentemente passou a atender nas dependências de onde funcionava o Mercado Municipal. A Prefeitura vem dando o suporte necessário para melhorar as condições de atendimento do Instituto, por meio de aquisição de novos equipamentos e melhor infraestrutura. Para mais informações sobre agendamento, basta acessar o site do Instituto de Identificação do Paraná: http://bit.ly/IdentificacaoP

A Ouvidoria Geral, que também é bastante procurada, atende pelos telefones 0800-643-1550, (41) 39015245 e também pelo e-mail [email protected] ou whatsApp (41) 99922-1006. O atendimento presencial, no prédio da Prefeitura, é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A Ouvidoria da Guarda Municipal trabalha apenas com questões especificamente relacionadas a ela. Os moradores podem entrar em contato pelo 0800-645-0153. Há também o e-mail [email protected]

A Assistência Judiciária atende ao público das 8h às 12 horas (no período da tarde são serviços internos e audiências). O atendimento é voltado para moradores encaminhados pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. Os telefones para contato da Assistência Judiciária são: (41) 3901-5137 e o 3901-5139. Já o Mercado da Cidadania fica na rua Kasimiera Szymansky, 67, Porto das Laranjeiras (próximo à Biblioteca Municipal e à Secretaria Municipal de Agricultura).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020