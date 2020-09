Temperaturas amenas e tempo seco marcam a chegada de setembro

Apesar da expectativa, o início de setembro continuará sendo seco no município. Segundo a previsão do Instituto Simepar, os termômetros não passarão dos 30°C nos próximos dias, contudo, em mais uma semana, as chances de chuvas são mínimas.

Hoje, 31 de agosto, o céu nublado pode enganar, mas nenhuma gota de chuva cairá na cidade. A máxima chega aos 23°C, com a umidade relativa do ar em 51%. Na terça-feira, 1° de setembro, as temperaturas caem. A mínima prevista é de 15°C e máxima de 21°C, acompanhada de nuvens e poucas chances de pancadas. Porém, na quarta-feira, 2, o sol volta ao município, elevando as temperaturas. A mínima será de 14°C e máxima de 25°C.