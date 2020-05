Temperaturas prometam cair a partir de quarta-feira

Foto: Marco Charneski

A massa de ar seco, presente no Estado desde o mês de abril, continuará exercendo força e impedindo as chuvas de chegarem ao município por mais alguns dias. Segundo a previsão do Instituto Simepar, esta semana será ensolarada, com poucas chances de chuva e máxima próxima dos 25°C.

Nesta segunda-feira, 4 de maio, o céu seguirá claro e a máxima de 24°C garantirá uma tarde agradável aos araucarienses. Na terça-feira, 5, a previsão não muda, mínima de 10°C e máxima de 26°C. No entanto, na quarta-feira, 6, a expectativa é de que o tempo mude significativamente. A mínima de 8°C e máxima e 17°C possibilitarão que nuvens de chuva se formem no município, contudo, de forma isolada.