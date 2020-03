Temporais baixarão um pouco os termômetros em Araucária

Foto: Marco Charneski

Os dias secos e ensolarados estão com as horas contadas no município. Segundo a previsão do Instituto Simepar, uma frente fria começa a se formar no oceano nesta segunda-feira, 16 de março, trazendo chuvas isoladas e uma baixa significativa nas temperaturas.

Hoje o sol continuará a predominar durante quase todo o dia, mas pancadas de chuvas podem surgir a partir do fim da tarde em algumas áreas. Mínima de 18°C e máxima de 30°C. Na terça-feira, 17, o tempo ficará mais instável, com curtos períodos de céu aberto, as possibilidades de chuva são de 95%, com mínima de 18°C e a máxima de 28°C.

Com a chegada da frente fria, durante a quarta-feira, 18, as temperaturas vão se elevar menos se comparado aos últimos dias. A expectativa é de que pancadas de força moderada marquem presença ao longo da tarde araucariense. Mínima de 19°C e máxima de 28°C.