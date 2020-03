Tenta dar “migué” passando nome falso, mas acaba detido

Na segunda-feira, 2 de março, por volta da meia-noite, um morador da rua Crisântemo, no bairro Campina da Barra, chamou a Polícia Militar porque estava incomodado com três indivíduos que faziam algazarra e gritarias na rua, em frente a sua casa. A equipe policial patrulhou toda a extensão da via, mas não localizou os indivíduos. No entanto, ao realizar nova ronda nas proximidades, visualizou na rua Aristóteles Busquete, um sujeito que chamou a atenção após perceber a presença da viatura e mudar o sentido de direção.

Os policiais fizeram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o rapaz, e o nome que ele repassou, não condizia com a foto no sistema SESP. Novamente indagado pela equipe, o suspeito passou outro nome, e dessa vez a consulta no sistema apontou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Publicado na edição 1202 – 05/03/2020