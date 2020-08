Tenta entrar em supermercado sem máscara, furta e vai em cana

Mais uma situação de resistência ao decreto que obriga o uso de máscara nos comércios de Araucária foi registrada na tarde de sábado, 1º de agosto. Um homem tentou entrar em um supermercado sem a devida proteção e, se isso não bastasse, furtou uma sandália do estabelecimento. Ao ser abordado pelo gerente do local, o suspeito o ameaçou de morte.

A segurança do mercado fez contato com a Guarda Municipal, que enviou uma equipe. Ao chegar no endereço e tentar abordar e prender o indivíduo, este se alterou, sendo necessário contê-lo com um disparo de arma menos que letal (eletrochoque). Diante das evidências o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, e responderá pelo crime do Art. 268 do Código Penal Brasileiro “infringir determinação do poder público, destinada a impedir indução ou propagação de doença contagiosa” e ainda pelos crimes de ameaça e furto.

Foto: divulgação