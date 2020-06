Tentou furtar veículo e foi agredido por populares

Um homem foi detido por populares na noite desta terça-feira, 9 de junho, após ter sido pego em flagrante tentando furtar um veículo VW Gol na avenida Independência, no bairro Boqueirão. O proprietário deixou o carro estacionado, para ir ao mercado, e quando retornou viu o indivíduo já no interior do mesmo. Ele pediu ajuda aos populares que, imediatamente pegaram o suspeito, o agrediram e o amarraram a um poste da rede elétrica.

O dono do veículo ligou para a Guarda Municipal e uma equipe foi até o local e prendeu o indivíduo. Ele sofreu pequenas escoriações e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento para ser medi­cado. Depois foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1216 – 11/06/2020