Testagem em sintomáticos é ampliada no município

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), desde a semana passada ampliou a testagem para alguns grupos de pessoas que, no momento, apresentam sintomas de Covid-19 e também os testes para levantar informações sobre a circulação do vírus no município. A testagem é realizada somente em pessoas que estão ou estiveram com sintomas em algum momento.

O teste RT-PCR é realizado em pessoas sintomáticas, mesmo com sinais leves, que fazem parte dos grupos de profissionais de saúde e segurança, familiares desses profissionais de saúde e segurança, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores de instituições de pessoas abrigadas e pessoas abrigadas de qualquer idade. Este teste deve ocorrer, preferencialmente, no período de 3 a 7 dias do início dos sintomas, que é o prazo considerado ideal para melhor eficácia nesse tipo de exame.

O outro tipo de teste, o sorológico, mais conhecido como teste rápido, será utilizado para mapeamento da circulação do vírus no município em pessoas que tiveram sintoma em algum momento, mas não eram público para teste RT-PCR na época. Estão sendo chamadas por telefone, pela Secretaria de Saúde, as pessoas que foram notificadas e monitoradas por apresentarem sintomas gripais. Conforme a SMSA, estão previstos até 40 testes por dia nesta modalidade e, com este aumento da testagem dessas pessoas que completaram o período de monitoramento (de 14 dias), o município terá informações bem mais amplas sobre a exposição ao vírus, bem como, nos casos positivos, o provável período de contágio; informações importantes para a definição de ações estratégicas de saúde.

O teste sorológico detecta um ‘histórico’ (anticorpos) no organismo que pode indicar essa exposição. Quem teve esse contato, em algum momento, é atestado como ‘positivo’. Embora entre na mesma conta, esse ‘positivo’ por teste sorológico é diferente do ‘positivo’ de pessoas testadas que apresentam sintomas no momento (por teste RT-PCR), já que estas são as que apresentam alta possibilidade de transmissão do vírus. Em outras palavras, todos podem ser considerados ‘positivos’ no teste, mas há muita diferença entre ‘alguém que teve contato com o vírus’ e ‘alguém que está com o vírus ativo’.

DISK CORONA

Araucária possui o Disk Corona, um atendimento telefônico com profissionais da saúde para esclarecer e orientar sobre assuntos relacionados ao novo Coronavírus. A ligação é gratuita e o serviço funciona pelo número 0800-6425250, das 7h às 19 horas, todos os dias. Com a chegada dos dias mais frios, é comum o aumento dos casos de síndromes respiratórias e, com isso, mais complicações, internações e até mortes. O Covid-19 faz parte desse grupo de síndromes respiratórias. Por isso é importante ter orientações de profissionais para reforçar a prevenção e também para saber o que fazer caso apareçam sintomas. O morador deve buscar orientação, principalmente, quando há a associação entre febre e tosse ou entre febre e dor na garganta. Dificuldade para respirar é outro sinal de alerta.

O Disk Corona é uma importante ferramenta para ao morador de Araucária esclarecer dúvidas antes de procurar por atendimento no Centro Especial de Combate ao Coronavírus de Araucária. Este Centro funciona 24 horas e conta com equipe de saúde é formada por técnicos em radiologia, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros e médicos. O objetivo dele é evitar que casos de síndromes gripais leves e moderados não evoluam para graves. Em três semanas de funcionamento, mais de 600 moradores de Araucária já foram atendidos. Gestantes com sintomas gripais são atendidas no Hospital Municipal (HMA) e as crianças no Pronto Atendimento Infantil (PAI).

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly