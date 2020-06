Testes da Flortcha

Flortcha minha irmã sempre vindo com aquelas idéia de girino, agora dizendo que estudando pra ser uma tal de desáine de sobrancéia. Iéu non intendéu nada, mais pra non dar uma de iguinorante fazendo de conta que já conhecendo do assunto, depois, como iéu sendo o mais véio da casa iéu tendo a obrigaçón de ter mais conhecimento, iéu foi dizendo pra Flortcha que podendo ser boa idéia. Flortcha enton abrindo sorisón preguntando se iéla podendo fazer uns teste nas minha sobrancéia. Nesta hora me dando tréis tipo de arepio nas espinha, iésta coisa de iéu servindo de cobaia pros teste da Flortcha já me dando muita dor de cabeça, uma véis Flortcha dizendo que discubrindo formula mágica pra tirar calo dos calcanhar, me feis ponhar o pé numa bacia cheia de formula mágica por umas duas hora, quando tirando, Non sendo que funçonando? Os calcanhar lisinho, lisinho, parecendo pele de bunda, mais quando ponhando os pé no chon, Desgracéra Mésmo!! Os pé começaron fumegando, dando estralo, ardendo, queimando, iéu saiéu correndo ponhar pé no balde de agua e non adiantando, esfreguei com esponja e esponja derreteu, esfreguei com lixa 100 e lixa furando, com escova e escova entortando, só parando de queimar depois que enfiando pé na tina de lavar ropa. Iéu enton preguntando que formula mágica dos Diabo sendo iésta? e Flortcha dizendo que estando dentro da caixa mágica, me apontando com os dedo a bateria do fusca!! Desgracéra Mésmo, sendo acido sulfúrico!!! Numa outra véis veio com iéstas história de fabricaçon de tinta natural pra pintura de cabelo, só que a Desgraçada non me falando nada, feis uma mistura e enfiô no vidro de Koleston, quando foi passar produto na minha cabeça e iéu nem desconfiando, Quando iéu foi lavar na cabeça na bacia e viu aquela agua tudo colorida, foi correndo zoiar o espeio, Desgracéra Mésmo!! Uma quize tipo de cor de cabelo, parecendo piruca de palhaço psicodélico, iéu espremeu Flortha na parede e iéla confessando que fazendo teste com mistura de borra de uva terci, betereba, picuman, casca de beringela e cebolinha verde, mas que iéu non se preocupando, porque chapéu escondendo e ninguém sabendo quem iéu sendo sem o chapéu. Iéu enton falando que mexer nas sobrancéia sendo coisa de muiér e Flortcha dizendo que enganado iéu estando, que tudos artista faz desenho pra aparecer no televisor. Non teve jeito, tirei os zócros e Flortcha dando pulo de susto, iela tinha pensando que sendo duas tarurana, Flortcha enton começando a mexer, corta daqui, raspa dali, pinta de um jeito, do outro, vira prum lado, vira pro outro, arranca pelo, que dor lazarenta, mas o que non fazer pelas irman. Quando acabando, deu soriso dizendo que sendo obra prima das sobrancéia, iéu zoiô no espeio… Desgracéra Mésmo!!!! Flortcha dizendo que desenho sendo inspirado nos bico de galinha. Coisa mais horive do mundo, inda bém que se iéu non estiver de zócros escuro ninguém vai saber que iéu sendo.

Publicado na edição 1215 – 04/06/2020