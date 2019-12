Time juvenil do Jatobá estará na Taça das Favelas 2020

O ano de 2019 foi bastante positivo para a equipe juvenil do Jatobá FC. A equipe foi campeã da Primeirona e no final de semana, dias 7 e 8 de dezembro, sagrou-se vice-campeã do Viradão Esportivo, um dos maiores eventos de mobilidade esportiva do Paraná, promovido pela Central Única das Favelas – CUFA. O Jatobá ganhou todos os jogos antes da final, mostrando que estava entrosado em campo, mas na final contra os Leões do Futuro, enfrentou uma partida mais difícil. O adversário marcou muito e o jogo acabou em 0X0 no tempo normal, porém, nos pênaltis, o Jatobá perdeu por 1X0.

Mas o time araucariense teve um destaque especial, o jogador Vinícius Kuka mostrou toda sua habilidade ao fazer 587 embaixadinhas no Viradão Esportivo. Ele foi o recordista da competição, ganhou um troféu e uma chuteira. Foi um vice-campeão com sabor de campeão.

“Para 2020 o sub-17 já está com a agenda lotada, vamos participar da Taça das Favelas, Taça Paraná e Campeonato da Liga Municipal de Araucária. Ainda temos o sub-11 e o sub13, o Adulto e o Veterano. Muitas emoções nos aguardam”, avisou o presidente do clube Luiz Tavares. Ele também convidou a população para participar do encerramento das atividades do ano, que acontecerá no domingo, 15 de dezembro, no campo do Jatobá. Às 9 horas o jogo será do sub-11 entre o Jatobá X Jardim Solimões, às 10 horas entram em campo times veteranos do Jatobá X Ressacão, e às 14 horas jogas as equipes juvenis Jatobá X Jardim Solimões.

