Time sub-12 da AFFA Araucária foi vice-campeão da Cruzeiro Cup

A categoria Sub 12 do AFFA Araucária sagrou-se vice-campeã da Cruzeiro Cup – Copa Interestadual de Futebol, que aconteceu entre os dias 21 e 26 de janeiro na cidade de Cruzeiro, em São Paulo. Foram 20 equipes participantes e a equipe araucariense teve um resultado excelente. Venceu o primeiro jogo contra o Rezende (RJ) por 1X0, ganhou do Paulistinha (SP) por 4X0, empatou com o Relâmpago (SP) em 0X0, venceu o Taubaté (SP) por 1X0, ganhou do Mairiporã por 1X0 e perdeu apenas na final para o Socer Clube (SP) por 1X0.

A AFFA ainda teve o melhor goleiro da competição, o atleta Gustavo, melhor lateral direito com o atleta Alessandro Junior, melhor atacante com o atleta Thalis Gabriel e melhor técnico com Marcelo Staron. Também do AFFA participaram as equipes sub-14 e sub-16.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020