Times da AFFA Araucária brigam pela classificação na Liga Curitibana de Futsal

Foto: divulgação

As equipes da AFFA Araucária, que disputam a Liga Curitibana de Futsal, vão brigar pela classificação na reta final da primeira fase. A categoria sub 17 já está classificada por antecipação, mas os times sub 13, 14 e 15, ainda tem jogos pela frente, onde tentarão a classificação para a fase final. A categoria sub 9 já foi eliminada da competição. Os jogos que encerram a primeira etapa acontecem nesta sexta-feira, 4 de dezembro. O sub 13 jogará contra a APAF de Paranaguá, o sub 14 enfrentará a AABB e o sub 15 jogará com o Três Marias. O sub 17 terá como adversário o Santa Mônica CC. Todos os jogos serão realizados no ginásio da AABB.

O sub 13 poderá até perder e se classificar, mas isso caso a equipe do Quadra7 também perca. Já o sub 14 precisa vencer a equipe da AABB e o resultado ainda será definido nos critérios de desempate. O sub 15, se vencer o jogo, não depende de nenhuma combinação para se classificar. “O nível da competição é forte e estamos em todas as categorias jogando de igual para igual, com as equipes mais tradicionais de Curitiba”, destacou Rodrigo Marin.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020