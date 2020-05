Tio que supostamente abusou de sobrinha de 4 anos vai preso

A Guarda Municipal atendeu um suposto abuso sexual sofrido por uma menina de apenas quatro anos, na tarde desta segunda-feira, 11 de maio, na rua José Túlio, bairro Santa Regina. No local a equipe ouviu o relato da avó, que disse ter olhado pela janela e flagrado o tio se esfregando na neta, e depois a levantava e a colocava em seu colo.

Com a autorização da mãe e da avó da garotinha, a equipe entrou no terreno e chamou pelo homem. Ele foi abordado e, diante do relato das duas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para procedimentos necessários. O Conselho Tutelar foi acionado e compareceu na Delegacia para acompanhar a situação, já que a criança se encontrava em uma situação de risco.

Publicado na edição 1212 – 14/05/2020