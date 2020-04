Título eleitoral agora pode ser feito online

A Justiça Eleitoral decidiu autorizar de maneira provisória que os eleitores possam se cadastrar de maneira online para votar pela primeira vez. Até então, o serviço só podia ser realizado presencialmente em razão da necessidade de coleta de biometria.

No entanto, por conta da impossibilidade de atendimento presencial nestes tempos de coronavírus, o serviço de emissão de primeiro título (alistamento eleitoral) e outros tiveram sua expedição autorizadas de maneira virtual. Estão entre os serviços a mudança de município (transferência), alteração de dados indispensáveis para obtenção de certidões, alteração de local de votação por justificada necessidade de mobilidade e regularização de título cancelado.

Esses serviços podem ser acessados até o dia 6 de maio, data a partir da qual nenhuma alteração pode ser feita no cadastro eleitoral, já que em outubro temos eleições.

Todos esses serviços podem ser acessados diretamente no site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), no endereço http://www.tre-pr.jus.br.

Texto: Waldiclei Barboza

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1209 – 23/04/2020