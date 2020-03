Trabalhadores do Paraná podem baixar a carteira de trabalho digital

O aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social foi lançado nesta terça-feira, 3 de março, no Estado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceira com a Superintendência Regional do Trabalho no Paraná, do Ministério da Economia. O objetivo da nova ferramenta é de facilitar a vida dos trabalhadores. Com a aplicativo, com o documento estará à mão sempre com os dados atualizados, o que substitui a carteira de trabalho física.

“A tendência é que os aplicativos que estão sendo criados hoje em dia facilitem a vida da população e com a carteira digital não será diferente, ela será bastante útil para todos os trabalhadores, dando maior agilidade na hora de consultar informações ou até mesmo procurar emprego”, explicou o secretário Leprevost.

De acordo com Ricardo Honório, representante da Superintendência Regional do Trabalho do Ministério da Economia, a população será instruída tanto nas agências quanto na superintendência sobre como baixar a CTPS digital. “Não será mais necessário agendar horário para fazer a carteira de trabalho, o cidadão poderá baixar o aplicativo e fazer sozinho todo este processo”.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica.

Os alunos da Escola Estadual Ângelo Trevisan participaram do evento e puderam baixar a nova Carteira de Trabalho Digital. Acesse AQUI mais informações e o passo a passo para baixar o aplicativo.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: SEJUF