Trabalho integrado entre GMs de Araucária e Fazenda Rio Grande acaba com cultivo de maconha

No final da tarde desta quinta-feira, 17 de setembro, a central da Guarda Municipal de Araucária recebeu um pedido de apoio da GM de Fazenda Rio Grande, para averiguar em um endereço no bairro Costeira, uma situação de cultivo de maconha. A corporação daquela cidade havia apreendeu com um indivíduo, estufas e plantas de maconha, e ele informou que estava trazendo alguns pés para Araucária, no bairro Costeira, onde também havia algumas plantas da mesma espécie.

A GMA foi até o endereço e localizou em uma residência, alguns pés da planta. Na casa estava a mãe do dono, que não mora no local, mas autorizou a entrada da equipe. As mudas foram encontradas, recolhidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia, para as providências necessárias.