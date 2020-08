Tradução em Libras garante inclusão de alunos surdos no Aula Paraná

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte atende aproximadamente 615 estudantes surdos e durante as aulas remotas se organizou para garantir acessibilidade a esses alunos. As adaptações vão desde aulas para TV aberta e Youtube com tradução simultânea em Libras até a continuidade da presença do tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais após as aulas.

O secretário da Educação, Renato Feder, reconhece que os profissionais da Sala de Recursos Multifuncionais, que trabalham diretamente com os alunos surdos, têm desempenhado um excelente trabalho com esses estudantes. “Desde que implantamos o Aula Paraná temos feito todo o possível para atender os alunos surdos, e temos obtido bons resultados”, comemora o secretário.

TRADUÇÕES SIMULTÂNEAS

Uma das primeiras ações da pasta aconteceu logo no início das aulas remotas, em abril. As aulas gravadas pelos professores e transmitidas pela TV aberta, Youtube e aplicativo passaram a contar os intérpretes, que têm um papel importante, levando a mensagem aos estudantes por meio da linguagem dos sinais.

“Os estudantes surdos que iniciaram o ano letivo com intérprete também continuam com o atendimento desses profissionais, ao mesmo tempo em que as aulas transmitidas pela TV também contam com a presença de intérpretes”, explica a coordenadora pedagógica do Departamento de Educação Especial, Cláudia Camargo Saldanha.

OUTRAS FRENTES

A professora de Língua Portuguesa Vera Fernandes, da região de Francisco Beltrão, é uma das educadoras que atuam diretamente no ensino desses estudantes. Ela explica que graças às ferramentas on-line seus alunos continuam sendo atendidos e não foram prejudicados pela pandemia.

“Primeiro fazemos meetings entre nós, professores da Sala de Recursos. Trocamos experiências, conhecimento e metodologias pedagógicas que ajudarão nossos alunos. Após esse preparo, promovemos nossas videoaulas para os alunos surdos com todo o conteúdo em Libras e com conteúdos adaptados”, explica a professora.

As Salas de Recursos Multifuncionais produzem as atividades adaptadas para os alunos. Já nos meetings (encontros pela internet) entre professores e estudantes os educadores explicam toda a matéria em Libras. Dessa forma, todos são atendidos e incluídos no processo educacional.

UNIÃO

Os Centros de Apoio ao Surdo e aos Profissionais da Educação de Surdos (CAS) de Curitiba e Guarapuava, vinculados ao Departamento de Educação Especial, atuam junto aos 32 Núcleos Regionais de Educação e também auxiliam na formação e capacitação dos professores das Salas de Recursos Multifuncionais e Tradutores e Intérpretes de Libras.

Além do trabalho nas Salas de Recursos Multifuncionais e dos tradutores intérpretes de libras, a secretaria estadual conta com três Escolas/Colégios Estaduais Bilíngues para Surdos onde as atividades continuam a todo vapor.

“Mesmo durante o período de pandemia é preciso assegurar que todos os estudantes da Rede Estadual de Ensino tenham seu processo de escolarização assegurados”, conclui a coordenadora Cláudia Camargo Saldanha.

MULTIFUNCIONAIS

A oferta de escolarização neste momento de pandemia teve que ser reinventada, e o mesmo aconteceu com o atendimento na Sala de Recursos Multifuncionais.

Elas mantiveram seus atendimentos para todos os estudantes com deficiência que estavam matriculados e os professores têm sempre buscando a interação com os estudantes para que nenhum fique pelo caminho messe período de ensino a distância.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: Pamella Rosa