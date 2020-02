Tragédia: acidente tira a vida de jovem de 18 anos em Campina das Pedras

Um jovem de apenas 18 anos perdeu a vida durante uma festa realizada no sábado, 15 de fevereiro, na Chácara do Sindimont, na área rural de Campina das Pedras. Segundo testemunhas, em determinado momento da confraternização, Gabriel Vaz dos Santos teria subido em um banco para fazer uma brincadeira, quando caiu de costas e bateu a cabeça. A equipe do Samu foi acionada, mas nada pode fazer, pois a vítima apresentava uma fratura na cabeça, com possível morte provocada por uma parada respiratória. De acordo com os socorristas, a morte já teria ocorrido há cerca de três horas.

A Polícia Militar também esteve no local e ouviu algumas testemunhas, e estas relataram que após cair, Gabriel ainda teria pronunciado algumas palavras, mas como havia bebido um pouco, a fala desconexa não preocupou os amigos, que o colocaram em um colchão, onde ele teria ficado dormindo. Após algumas horas, como o jovem não havia acordado, os amigos decidiram chamá-lo, foi quando perceberam que ele havia falecido. Só então acionaram o socorro médico. A Polícia Civil também acompanhou a ocorrência. O corpo de Gabrilel foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.