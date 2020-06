Trânsito e GM abordaram veículos em blitz na área rural

Agentes de trânsito, juntamente com a Guarda Municipal, realizaram blitz na tarde desta quinta-feira, 25 de junho nos dois principais desvios da Polícia Rodoviária Federal. Enquanto uma equipe fez bloqueio no Botiatuva, na Caminho dos Tropeiros, a segunda equipe estava em abordagem na estrada do Caulim, em Palmital.

O balanço da ação foi positivo, com diversos carros, motos e caminhões vistoriados. Tanto os condutores quanto os veículos tiveram a documentação verificada. Foram recolhidos um caminhão Volvo/VM260, uma motocicleta Honda/CG, uma caminhonete GM/S10, além de um Fiat Fiorino. Todos estavam com pendências em suas documentações.

Essa operação contou com quatro motos, um guincho e duas viaturas do trânsito, além de duas motos e mais cinco viaturas da GMA.

Foto: divulgação