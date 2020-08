Trânsito em rua do Capela Velha preocupa moradores

A rua Silvo Cantele, no bairro Capela Velha, tem se tornado perigosa, segundo os moradores, porque a falta de sinalização ou mesmo de lombadas, faz com que os motoristas trafeguem pela via em alta velocidade. Eles alegam que a rua já foi palco de vários acidentes e que se a sinalização não for melhorada, há o risco de algo que mais grave possa acontecer. “Os motoristas costumam desviar da rua Siriema, porque lá tem duas lombadas, e vêm para a Silvio Cantele para poder correr, porque aqui o acesso é livre, não tem nenhum redutor de velocidade e nem sinalização. Pra piorar, em uma das esquinas tem uma oficina e tem sempre alguém manobrando os carros, e já aconteceu acidente com um carro que descia pela Silvio Cantele. Até mesmo o pessoal que sai das garagens das casas, precisam tomar muito cuidado porque sempre vem algum apressadinho descendo”, reclamou um morador.

Outro morador da rua disse que toda a extensão da rua Silvio Cantele, até a avenida Avestruz, não tem placas e nem lombadas, por isso, os motoristas se sentem livres para correr. “Eles aproveitam que a rua é limpa e pisam no acelerador, certos de que não tem fiscalização, e isso é um perigo, principalmente para pedestres, que podem ser atropelados”, criticou.

O Departamento de Trânsito informou que a via já conta com sinalização, lombadas e até uma travessia elevada, e que a fiscalização de trânsito ocorre da mesma maneira que em outros locais, durante dia e noite, e também nos fins de semana. Destacou ainda que a população pode contribuir com a fiscalização, informando situações diretamente aos agentes de trânsito. O contato pode ser via telefone (41) 3614-1500, número que também funciona com WhatsApp.

