Três praças da cidade passarão por reformas

A Prefeitura de Araucária vai realizar obras de revitalização em duas praças da cidade, a do jardim Palomar e a do jardim Maranhão. No pacote de serviços também será contemplada a Praça Dr Vicente Machado, no Centro, que vai ganhar um piso para o parquinho infantil. No caso das duas primeiras, os serviços já deverão começar em breve, pois já foi realizada a licitação, foram as definidas as empresas vencedoras, porém, é preciso aguardar o prazo dos trâmites, para que os contratos sejam assinados e as obras comecem. A previsão da Prefeitura é de que os serviços iniciem em cerca de 30 dias.

No caso da Praça Vicente Machado, onde deverá ser feito o piso emborrachado do parquinho infantil, a licitação deu fracassada, isso porque a empresa candidata estava inabilitada para cumprir alguns pontos do projeto. Sendo assim, a Prefeitura terá que relicitar a obra, o que deverá atrasar um pouco o início dos serviços. Como os processos ainda estão tramitando, o descritivo dos serviços que serão realizados nos espaços públicos ainda não foi divulgado.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020