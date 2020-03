Triar terá alterações em horários a partir desta quinta-feira

A Superintendência de Transporte Coletivo de Araucária informou que as linhas do Triar passarão mudanças de horário a partir de quinta-feira, 26 de março. A medida ocorre em consequência das restrições provocadas pelo novo Coronavírus quanto aos grupos de risco, o que inclui motoristas do transporte coletivo. Outra justificativa é a queda acentuada no número de passageiros neste período em que as pessoas devem ficar em casa.

Conforme a Superintendência, a partir de amanhã, 26, nos dias úteis, todas as linhas da área urbana vão operar com horários reduzidos das 09 às 17 horas e após as 20 horas, com intervalos de 35 a 60 minutos em média.

Texto: pma

Foto: Everson Santos