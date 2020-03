Trio é preso transportando mais de 80 quilos de maconha no porta- malas de um carro

Dois homens e uma mulher foram presos nesta segunda-feira, 9 de março, com aproximadamente 88 quilos de maconha escondidos no porta-malas de um Volkswagen Voyage. A prisão aconteceu na Rodovia do Xisto, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Araucária. Policiais deram ordem de parada, mas o motorista não acatou. Ele abandonou o carro e ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes.

Ainda conforme a PRF, um veículo Toyota Corolla, que fazia o papel de batedor, também foi apreendido pelos agentes e o motorista e uma passageira foram detidos. O trio estaria vindo do Paraguai e levaria a carga de maconha para Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Os dois homens e a mulher foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

Foto: PRF