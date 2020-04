Trio invade comércio para roubar e tranca funcionários no banheiro

No domingo, 29 de março, por volta da meia-noite, o funcionário de um estabelecimento comercial localizado na rua Saracura, no bairro Capela Velha, chamou a Polícia Militar, relatando que três indivíduos armados, dois com pistola e um revólver, invadiram o local e deram voz de assalto. Depois trancaram todos as pessoas no banheiro, roubaram vários objetos e fugiram em um veículo Gol preto.

A testemunha contou que não conseguiu visualizar as placas do carro e também não soube dizer em que sentido o carro seguiu. A equipe liberou todas as pessoas que estavam trancadas, fez patrulhamento pelas redondezas, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

Publicado na edição 1206 – 02/04/2020