Trio invade ônibus e faz a limpa entre os passageiros

No sábado, 5 de setembro, por volta das 20 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender uma situação de roubo no terminal de ônibus da Vila Angélica. Uma equipe se deslocou para atender o solicitante e este informou que o ônibus em que estava vindo de Curitiba, foi assaltado. Segundo ele, um pouco antes de chegar na divisa com Araucária, três indivíduos que estavam entre os passageiros anunciaram o assalto, levando vários pertences das vítimas.

Os suspeitos, conforme relatou o homem, desembarcaram antes da divisa e fugiram sentido ignorado. Uma das vítimas relatou que um deles era moreno, de aproximadamente 1,70, magro, aparentava ter creca de 30 anos, tinha uma tatuagem de cruz ao lado do olho direito, um diamante tatuado abaixo do olho esquerdo, pescoço tatuado e uma rosa tatuada na mão direita. A PM fez buscas nas proximidades, mas não conseguiu localizar o trio.

Publicado na edição 1229 – 10/09/2020