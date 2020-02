Trio que assaltou casa no Capela Velha acaba detido em cerco da PM na região central

Uma ocorrência que começou na rua Arara, bairro Capela Velha, na tarde desta segunda-feira, 3 de fevereiro, culminou com a prisão de três indivíduos na região central da cidade. Um vizinho que viu quando o trio assaltou uma casa e depois fugiu em um Palio azul, chamou a Polícia Militar. Equipes fizeram um cerco na rodovia do Xisto, e algumas viaturas cruzaram com o veículo, no sentido contrário da via. Uma outra equipe viu quando o Palio saiu da rodovia e acessou a rua Coronel João Antonio Xavier, no Centro, e saiu em perseguição.

Houve uma tentativa de abordagem, mas os ladrões não acataram a ordem e seguiram pela mesma via, momento em que uma nova perseguição se iniciou, onde a PM conseguiu pará-los. No interior do Palio havia vários objetos como televisão, ventilador, notebook. Os três foram detidos e levados para a Delegacia de Araucária para responderem pelo delito. O dono da casa também esteve na DP e reconheceu os objetos roubados.