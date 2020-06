Tubulação rompe e moradores do Cachoeira se estressam com desperdício de água

Moradores do bairro Cachoeira ficaram indignados com um vazamento de água que teria começado por volta das 23h30 deste domingo, 21 de junho, na rua Espírito Santo, próximo à Unidade de Saúde Santa Mônica. A revolta, segundo eles, foi por conta do desperdício de água, em um momento em que a cidade enfrenta um racionamento rigoroso, e ainda o lamaçal que se formou na via, causando transtornos aos pedestres. A comunidade também reclamou da demora da Sanepar em realizar o conserto.

Sobre a situação, a Sanepar informou que tomou conhecimento da situação horas depois e que o problema foi causado por um rompimento na tubulação. Explicou ainda que por volta das 13h30 o registro já havia sido fechado, para conter o vazamento, no entanto, o vazamento continuou por algumas horas, em função da água que estava acumulada dentro da tubulação.

Ainda de acordo com a companhia, sempre que acontece este tipo de acidente, é realizada uma descarga na rede, para esgotar toda a água existente, e deixar vir a água limpa dentro da tubulação, evitando assim, o risco de contaminação.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski