Última etapa da vacinação contra gripe segue até 5 de junho

* Foto tirada antes da pandemia de coronavírus

A terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 5 de junho, direcionada à imunização de professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos. A etapa começou nesta segunda-feira, 18 de maio.

“Reforçamos que a vacina protege contra a Influenza e, neste momento em que enfrentamos a pandemia da Covid-19, ela se torna ainda mais importante porque previne possíveis agravos da gripe, evitando internamentos”, destaca o secretário da Saúde, Beto Preto.

Além da vacinação do público-alvo, várias atividades seguem em todo o Estado buscando a maior cobertura vacinal.

Nesta quarta-feira, 20, em Curitiba, haverá vacinação para os caminhoneiros, em uma parceira entre as secretarias estadual e municipal de Saúde, Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e postos Shell. A imunização ocorrerá no posto do bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na Rua Eurico Júlio Bettega. Também será disponibilizada a vacina contra o sarampo para profissionais entre 20 a 49 anos.

GRIPE

A campanha contra a Influenza teve início em 23 de março e já foram aplicadas mais de 2,079 milhões de doses.

Nas fases anteriores, a campanha ofertou a vacina para os seguintes grupos: idosos, trabalhadores da área da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, portuários, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência.

As 22 Regionais de Saúde do Estado receberam as doses antecipadamente para a distribuição entre os municípios.



Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: Carlos Poly