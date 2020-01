Um Espião Animal e 1917 chegam às telonas neste fim de semana

Filmes sobre guerras e espionagem são, sem dúvida nenhuma, as produções queridinhas de Hollywood. Nesta semana de estreias, 1917, um dos filmes favorito a levarem o Oscar deste ano, e Um Espião Animal, nova animação do estúdio Bluesky, criadores de Rio e Era do Gelo, invadem as telonas proporcionando diversão de qualidade para todos os gostos e idades.

Inocente, charmoso e divertido, esses são os sinônimos usados pela crítica para elogiar a animação dirigida por Nick Bruno e Troy Quane. Um Espião Animal se baseia na sátira aos filmes de espionagem como, 007 e Missão Impossível, para contar uma nova história, que não funciona apenas para as crianças, de parceiros improváveis que se tornam imbatíveis unindo suas habilidades.

O roteiro bem delineado, mesmo que previsível, investe em piadas fora do lugar comum e na dinâmica entre os protagonistas, dublados em áudio original por Tom Holland (Homem- Aranha) e Will Smith. As técnicas de animação são primorosas, proporcionando um verdadeiro espetáculo aos espectadores. Mesmo sendo voltado para a criançada, os pais que levarem seus filhos á sessão sairão satisfeitos, uma vez que os dilemas enfrentados pelos personagens é crível e cativante a todas as idades.

Leia a sinopse

Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling (voz de Will Smith), o melhor espião do mundo, precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom Holland) para salvar o dia.

Veja o Trailer

O cenário da guerra é desolador, e mesmo já tendo sido explorado a exaustão nas telonas, longas são lançados todos os anos mostrando um novo, ou não tão novo assim, lado dos conflitos. 1977, dirigido por Sam Mendes, é o atual queridinho dos cinéfilos de plantão, tendo tudo para levar o prêmio de “melhor filme” nesta edição do Oscar.

Com um primor técnico invejável, roteiro envolvente e uma direção de fotografia dedicada, a trama de dois soldados mensageiros, que tem como objetivo impedir que uma tropa inglesa caísse em uma armadilha alemã é emocionante e, por que não, belíssima. Indo muito além da missão e dos horrores dos campos de batalha, 1917 trata-se de amor, o que pode levar muitos as lagrimas durante sua exibição.

Leia a sinopse

Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão.

Veja o trailer