Unicesumar Araucária fará ação solidária nesta sexta-feira, no Supermercado Roça Grande

Nesta sexta-feira, 15 de maio, a Unicesumar- Polo Araucária, fará uma ação especial na cidade. É o projeto Corrente do Bem, que além de levar cultura à população, possui um viés social, através da arrecadação de alimentos. Para realizar a ação, que consiste na troca de um 1kg de alimento por um livro, a Unicesumar estará com sua Unidade Móvel instalada no Supermercado Roça Grande, que fica na rua Gralha Azul, 410, bairro Capela Velha, no horário das 10 às 16 horas.

Os participantes poderão escolher livros das mais diversas áreas do conhecimento, e a previsão da instituição é de que sejam entregues mais de mil publicações. Todo o mantimento arrecadado será doado para o Instituto Schnnor, que atende mais de 100 famílias em situação de vulnerabilidade.

O projeto Corrente do Bem Unicesumar está acontecendo em todo Brasil, através dos mais de 700 Polos parceiros.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação