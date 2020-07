Unicesumar – Polo Araucária fará ação solidária “Doe Alimentos e Ganhe Livros” nesta quinta e sexta

Foto: Everson Santos

Nesta quinta-feira, 23 de julho, tem Rota Solidária em frente ao Supermercado Todo dia, na avenida Archelau de Almeida Torres, 1515, jardim Iguaçu. Isso mesmo! A Unidade Móvel da Unicesumar – Polo Araucária estará no local para convidar você a participar da ação solidária “Doe Alimentos e Ganhe Livros”. Ao doar um quilo de alimento não perecível a pessoa leva para casa um livro. A troca acontece no horário das 10h às 17h.

Na sexta-feira, dia 24,a ação continua, mas dessa vez a Unidade Móvel estará no Supermercado Vicari, na rua Roque Saad, 165, bairro Fazenda Velha, no horário das 10h às 17h. Todos os alimentos que forem arrecadados nos dois dias de campanha serão repassados à Igreja Missionária do Brasil, e vão formar kits para distribuição entre as famílias carentes de Araucária.

A Unicesumar reforça que a ação solidária será realizada com os cuidados e precauções recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de distanciamento e higiene, e todos os envolvidos estarão usando máscaras e álcool em gel.

Texto: Maureen Bernardo