Unidas pela educação

Para contar a história do lendário Dias da Rocha, um dos colégios mais antigos da cidade, convidamos três mulheres fortes, que tem muito orgulho pelo tempo de dedicação e os alunos que ajudaram a formar em todos esses anos trabalhando no colégio.

A professora aposentada Maria Luiza, foi aluna do Dias da Rocha e seu filho também estudo lá. “O Dias sempre foi um colégio bem procurado, havia ônibus escolar que trazia as crianças de várias regiões, principalmente da área rural, como todos estavam uniformizados se tratavam como iguais, é nós sempre consideramos os alunos e os funcionários como uma grande família”, relata.

Jussara, professora ainda na ativa, recorda que durante a vigência do Programa Mais Educação, muitas crianças ficavam em período integral no chamado contra turno escolar. “Elas participavam de diversas atividades lúdicas, culturais e esportivas e quando iam para a casa estavam bem alimentadas”.

Sirlei trabalhou no Dias até se aposentar, fazia de tudo um pouco, mas gostava mesmo era de preparar a merenda. “As crianças me chamavam de tia Sirlei e sempre vinham com muito carinho, me abraçar e contar do seu dia, principalmente os menores”. Ela conta que hoje sente muito falta do contato com a criançada e da sua inocência. “Fico muito emocionada quando encontro algum ex-aluno e ele me reconhece”.

Elas nos contam que o Dias sempre foi uma referência em educação no município e que é um dos poucos colégios que recebem crianças e adolescentes com medida socioeducativa, que exige acompanhamento do Conselho Tutelar. “São sempre casos especiais, onde atuamos com muita cautela para que a criança se sinta acolhida e ressocialização”, explica Jussara.

As professoras confessam sentir falta do tempo em que nas escolas o civismo era importante. “Executávamos o Hino Nacional uma vez por semana e a escola participava do desfile de Sete de Setembro, sempre com hasteamento da bandeira. Nesse tempo o colégio tinha uma banda, coral e realizava a melhor festa junina da cidade.

Jussara já foi diretora do colégio, e por ser bastante rígida, os alunos a apelidaram de sargentão. “Eu achava graça, mas como diretora tinha o dever de zelar pelo bem-estar dos alunos e funcionários”. Um fato que marcou o trio, foi a parada da Petrobras, quando o colégio passou a ter uma população de alunos flutuante. O Dias foi um dos poucos colégios estaduais preparadas para absorver esses alunos, num período que durou cerca de cinco anos, com entra e sai das crianças. “Os funcionários faziam de tudo para que as crianças se sentissem acolhidas, tínhamos uniformes de reserva para que fossem usados, enquanto esse alunos estudassem conosco e eram devolvidos quando eles se transferiam para outro estados”, relembra Sirlei.

Para Jussara é muito gratificante encontrar seus antigos alunos, bem formados, educados e já constituindo sua família. “Nesse momento eu acredito que estou na profissão certa, pois ajudei a fazer a diferença na vida de uma pessoa”. Maria Luiza compartilha do mesma ideia: “a gente se realiza na realização do aluno, para mim que estudei aqui é ainda mais gratificante”. Já Sirlei afirma que o tempo que passou no Dias da Rocha foi um ponto de referência e um divisor de águas em sua vida.

Histórico

A Escola Estadual Dias da Rocha foi o primeiro grupo escolar de Araucária. Inicialmente, em 1911, funcionou como Escola Isolada Claudino dos Santos, em duas salas, contando com dois professores.

As aulas eram dadas separadamente para o sexo feminino e masculino.

Em 1914, deixou de ser escola isolada, passando a denominar-se Grupo Escolar Dias da Rocha, isto é, as turmas deixaram de ser multiseriadas e cada turma tinha um professor.

No ano de 1938, em virtude de não mais comportar o número de alunos matriculados no prédio, foi construído o atual.

Inaugurado em 1º de maio de 1938, com a presença do Interventor do Paraná Manoel Ribas, o prefeito do município sr. Odorico Franco Ferreira e outras autoridades.

O projeto original era composto de quatro salas de aula, um almoxarifado, uma sala de professores, um gabinete para direção, secretaria e duas instalações sanitárias. Com o crescimento da clientela escolar, a partir dos anos 60 o prédio passou por sucessivas ampliações.

De 1957 a 1963 o Dias da Rocha sediou o primeiro ginásio público do município, que transferiu-se em 1964 para o prédio onde hoje está localizado o Colégio Professor Julio Szymanski.

De 1972 a 1978 sediou o Colégio Comercial Estadual de Araucária, depois anexado ao Colégio Professor Julio Szymanski.

Em 1978 teve início o funcionamento de 5ª a 8ª série.

O ensino de pré a 4ª série foi municipalizado em 1993, funcionando no período vespertino, com o nome de Escola Centenário funcionando até 2009.

Em 2004 a escola contava com 500 alunos, 22 professores e 12 funcionários administrativos e serviços gerais, no período matutino, vespertino e noturno.

Atualmente o Colégio Estadual Dias da Rocha conta com cerca de 350 alunos matriculados, sob a direção de Sandra Betineli da Costa.

Patrono da Escola

Dias da Rocha nasceu na Bahia. Formado em medicina, transferiu-se para o Paraná onde exerceu várias funções: inspetor da tesouraria provincial (1863), deputado provincial (1864,1865,1870,1871) e diretor da instrução pública (em cujo cargo faleceu).

Trabalhou pela erradicação da febre amarela em Antonina, litoral do Paraná e enquanto diretor da instrução pública dedicou-se principalmente ao ensino primário.

Texto: Rosana Claudia Alberti

Foto: Everson Santos