Usuários não conseguem consulta com dentista e ficam na bronca

Quem precisa usar os postos de saúde em Araucária já está acostumado a ficar horas aguardando pelo atendimento. O pior é quando, além da longa espera, a pessoa não consegue ser atendida. Foi exatamente isso que aconteceu no Posto de Saúde do Costeira na manhã desta segunda-feira, 3 de fevereiro. Em busca de uma consulta com o dentista da unidade, muitos chegaram antes das 6 horas para garantir uma senha. O problema é que naquele dia seriam distribuídas apenas 30 senhas e a fila tinha mais de 100 pessoas.

Uma usuária estava revoltada porque, mesmo chegando cedo, não conseguiu consulta, e para aumentar sua indignação, teria que aguardar até a hora do almoço para tentar o reagendamento para outro dia. “Se a gente não consegue a consulta, é só depois de 30 dias para a próxima, pois só tem um dentista atendendo. Um descaso com o povo!”, disse. Outros usuários chegaram a relatar que uma mulher passou mal e desmaiou na fila enquanto esperava pelo atendimento. “Lamentável, pois a pessoa fica muitas horas de pé e às vezes sai sem tomar café para chegar bem cedo. Só pode acabar nisso, passa mal mesmo. A gente se revolta porque depende do SUS e parece que está cada vez pior. Ninguém quer saber se o povo precisa de serviços públicos de saúde, estamos à mercê da sorte, lamentou outro usuário.

A respeito das reclamações, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), esclarece que o procedimento para atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde da área urbana de Araucária foi revisto ainda em 2019. Em vez de o usuário precisar ir várias vezes à UBS para agendar algum tipo de procedimento nesta área, o agendamento foi concentrado em um único dia em cada unidade urbana (no caso da UBS Costeira é o 1º dia útil do mês).

Cada cirurgião dentista da unidade tem agendado 30 usuários (aproximadamente 90 consultas/mês por profissional) para realizar tratamento completo (e não apenas um único procedimento). A distribuição da senha de agendamento ocorre conforme o turno de atendimento do profissional (manhã ou tarde). Esse número não inclui usuários previstos em atendimento prioritário (como gestantes, idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas). No caso desses usuários prioritários, o agendamento ocorre em qualquer dia do mês e sem a necessidade de pegar fila.

Ainda de acordo com a Saúde, a UBS do Costeira contava, até janeiro, com cinco cirurgiões dentistas. Mas um está atendendo parcialmente por restrições de saúde e uma profissional pediu exoneração. A Prefeitura já está providenciando a contratação de um novo profissional da área para repor a profissional que saiu. Além dos 30 usuários e do grupo de prioritários, os cirurgiões dentistas da UBS ainda atendem a casos de urgência que aparecem durante o período de atendimento da unidade.

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que irá reforçar a orientação para que usuários prioritários tenham ciência de que podem agendar em qualquer outro dia e não precisam pegar fila.

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1198 – 07/02/2020