Vacinação drive-thru contra a gripe acontecerá neste sábado em Araucária

Neste sábado, 25 de abril, a Secretaria de Saúde de Araucária (SMSA) realizará a vacinação contra a gripe (influenza) exclusivamente para idosos, em sistema drive thru, ou seja, só haverá atendimento para quem chegar de carro. A ação acontecerá em frente à Câmara Municipal, das 8h às 17 horas.

De acordo com a SMSA, o município recebeu dessa vez 1.200 doses que serão disponibilizadas para essa ação deste sábado. Os idosos devem levar documento de identificação com foto e a carteira de vacinação. É importante também seguir a recomendação municipal para que as pessoas usem máscara de tecido ao saírem de casa visando evitar o novo Coronavirus.

As doses da Campanha de vacinação contra a Gripe estão sendo repassadas pelo Ministério da Saúde/Estado em pequenos lotes e, assim que chegam, são direcionadas para as UBS. Mas como vêm em pouca quantidade têm acabado logo. Diversos municípios têm enfrentado esse problema. Nos outros dias de vacinação, as equipes de saúde estão vacinando os idosos nas UBS e nas casas.

A Câmara Municipal de Araucária fica à rua Irmã Elizabeth Werka, nº 55, próximo ao CSU.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly