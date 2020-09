Valentão é preso após enfrentar a GM e na Delegacia ainda ameaçou o delegado

Um homem que chegou em casa bastante alterado e quebrando tudo que via pela frente foi preso pela Guarda Municipal neste sábado, 5 de setembro, no jardim Turim. A equipe foi acionada para conter o indivíduo, que estava destruindo todas as mobílias da residência, e ainda tentava agredir a própria mãe.

Quando viu a equipe, o valentão se encheu de coragem, partiu pra cima e foi imediatamente contido, sendo necessário o uso de equipamento não letal. Após detido, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde acabou desacatando e ameaçando o delegado. O homem ficou à disposição da autoridade de plantão, para as providências cabíveis.