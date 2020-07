Veículo com alerta de furto é recuperado pela Guarda Municipal

Uma equipe de área da Guarda Municipal patrulhava pela rua Maracanã, na tarde de terça-feira, 7 de julho, avistou um veículo GM Celta de cor preta, parado na via, com a porta entreaberta. Ao checar as placas do referido veículo, a GM constatou que se tratava de um veículo que havia sido furtado no bairro Tatuquara, em Curitiba, no último dia 4 de julho.

Diante dos fatos, a equipe acionou o serviço de guincho do município e encaminhou o Celta para a Delegacia de Polícia Civil para ser devolvido ao proprietário.