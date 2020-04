Veículo com alerta de roubo foi recuperado pela GTAM

O Grupo Tático de Apoio com Motos (GTAM), da Guarda Municipal de Araucária, retornava do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, por volta das 20h45 de domingo, 12 de abril, onde realizava a guarda de um preso, quando percebeu um veículo Ford/Ecosport de cor branca, em alta velocidade, seguindo pela Linha Verde, próximo à esquina da rua Nita Hubel, no bairro Pinheirinho.

Ao verificar a placa, a equipe constatou que o veículo estava com alerta de roubo. Os GMs então realizaram um acompanhamento tático. Em um determinado trecho, a Ecosport se envolveu em um acidente com outro veículo e a equipe fez a abordagem. O condutor e a passageira receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o automóvel, para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, para as providências cabíveis.