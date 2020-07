Veículo queimado era produto de furto

A Central da Guarda Municipal recebeu a informação no início da noite de sábado, 18 de julho, de que havia um veículo em chamas na área rural, próximo ao Campina Eventos, na Rodovia PR 423. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou, juntamente com a equipe da GM, para verificar a situação.

Ao chegar no local, viram que se tratava de um veículo Ford Fiesta, que já havia sido destruído pelo fogo. Ao checar as placas do mesmo, as guarnições constataram que se tratava de um carro roubado. Um guincho foi acionado para levar o que sobrou do Fiesta até a Delegacia de Polícia.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1222 – 23/07/2020