Veja como ficarão os serviços em Araucária durante o feriadão

Foto:divulgação

Por conta do Carnaval, a Prefeitura de Araucária informou os moradores sobre o atendimento de diversos serviços públicos na próxima semana. Segunda e terça-feira, dias 24 e 25 de fevereiro, serão ponto facultativo no Município.

* Coleta de lixo comum e coleta seletiva: Nos dias 24, 25 e 26/02, a coleta segue normal.

* Linhas do Triar: Na segunda e quarta-feira, dias 24 e 26/02, as linhas circularão em horário de dia útil. No dia 25/02, terça-feira, as linhas atenderão no horário de feriado.

* As Unidades Básicas de Saúde (UBS) retornam ao atendimento normal na quarta-feira, dia 26/02.

* As unidades educacionais municipais retomarão as aulas na quinta-feira, dia 27/02. Na quarta-feira, dia 26, as unidades terão apenas o atendimento administrativo.

IMPORTANTE

Vale lembrar que serviços de urgência e emergência da Saúde (UPA e Pronto Atendimento Infantil) bem como o atendimento da Guarda Municipal (telefone 153) funcionam continuamente, inclusive nos pontos facultativos e feriados.

Texto: pma