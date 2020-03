Velórios passam a ter limitação de público e recomendação para serem rápidos

Foto: divulgação

O decreto municipal nº 34.379, que trata de diversas medidas para prevenção e combate ao novo Coronavírus (Covid-19) prevê que os velórios em Araucária deverão ter limitação de acesso, com entrada máxima de seis pessoas por vez nas salas onde ocorrerem, e não podem ultrapassar 12 pessoas nos ambientes comuns destes locais. A aglomeração de pessoas é a maior preocupação neste momento.

A recomendação é para que, por questão de saúde pública, os velórios possam ser rápidos com, no máximo, duas horas de duração. A Prefeitura ressalta a importância deste momento para muitas famílias, mas lembra que o combate ao novo Coronavírus não pode parar.

Precisamos da compreensão de todos neste momento. O isolamento social em casa para todos, desde as crianças aos idosos, e o reforço de hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, são muito importantes.

Texto: PMA