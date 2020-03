Vem aí a 2ª Mega Prova de Três Tambores e Rodeio do Haras Bonsucesso

A 2ª Mega Prova de Três Tambores e Rodeio do Haras Bonsucesso, de Campo Largo, já tem data marcada: dias 27 e 28 de março. A competição vai distribuir R$ 6 mil em prêmios para as vencedoras do rodeio feminino, R$ 5 mil para a categoria tira teima, R$ 1 mil para o rodeio mirim feminino e mais R$ 1 mil extra entre os demais competidores.

Como março é o mês dedicado às mulheres, os organizadores prepararam uma surpresa especial para elas. As finalistas da categoria feminina vão entrar na pista de prova em uma limusine rosa, para encarar a disputa pelo prêmio. “Estamos preparando tudo com muito carinho e dedicação. A primeira prova já foi um sucesso e esperamos poder proporcionar mais um mega evento para os competidores e para o público”, comentam Reinaldo, promotor de eventos, e Rogério, proprietário do Haras Bonsucesso.

O evento também contará com uma mega estrutura, contando com espaço para camping, brinquedos para as crianças, restaurante e lanchonete, onde serão vendidos vários tipos de lanches, bebidas, sorvetes e sobremesas. A entrada é franca.

Serviço

A 2ª Mega Prova de Três Tambores e Rodeio do Haras Bonsucesso será na sexta-feira, 27 de março, a partir das 16 horas, e sábado, dia 28, a partir das 10 horas. O haras fica na rua Silvio Dallagrana, 2249, na Colônia David Antônio, Campo Largo, próximo à empresa Volvo, de Curitiba. Mais informações pelo fone 9 9959-9558.

