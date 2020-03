Vem aí o 1º Cepe Araucária Open de Tênis 2020

O Clube dos Empregados da Petrobras – Cepe e a Amaral Tennis estão convidando todos os tenistas de Araucária e região para participar do 1º Cepe Araucária Open de Tênis 2020, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de abril. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas com o professor Ronaldo Amaral, até o dia 20 de abril. As vagas são limitadas e a taxa é de R$ 60 (incluso camiseta, duas garrafas de água por jogo, churrasquinho e bolas).

Os vencedores ganharão troféus personalizados, além de R$ 800 e mais brindes para o campeão e R$ 400 e mais brindes para o finalista da Classe A, e kits tenistas para os vencedores das classes B, C, D e Feminino. Mais informações pelos fones (41) 99982-5009 (árbitro geral Ronaldo) e (41) 98810-4535 (auxiliar Bruno Amaral).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020